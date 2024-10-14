Рейтинг Зеленського: як змінився рівень довіри до президента серед українців

У вересні-жовтні 2024 року 59% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 37% - не довіряють. З травня показники практично не змінилися, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському. Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37% (і напередодні російського вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряє).

Після початку війни рівень довіри зріс до 90%. До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, до лютого 2024 року - до 64%, до травня 2024 року - до 59%. Водночас між травнем і вереснем 2024 року показники майже не змінилися.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, в Україні наразі зберігається досить висока довіра президенту Зеленському, "особливо беручи до уваги складнощі воєнного часу, невизначене майбутнє та можливі окремі невдалі дії владної команди".

"При цьому ситуація дуже динамічна і вже істотна частка населення хитається від довіри до недовіри залежно від поточних подій та рішень президента і його команди" , - сказав він.

За його словами, зрозуміло, що "багато аспектів у внутрішній і зовнішній ситуації непідвладні президенту та його команді, але для збереження поточних показників довіри та загалом легітимності необхідно підтримувати прозору та щиру комунікацію із суспільством".

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 20 вересня - 3 жовтня 2024 року серед 2004 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Нагадаємо, за останній рік довіра українців до владних інституцій суттєво впала. За даними опитування яке провів Національний демократичний інститут (НДІ) в травні 2024 року. Найбільшою довірою серед українців користуються Збройні сили України. Їм довіряють 91% респондентів

Водночас прем’єр-міністр України Денису Шмигалю довіряють 24% опитаних, не довіряють - 38%. Уряду в цілому довіряють 20%, не довіряють 43%.

Голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку довіряють 16% респондентів, не довіряють - 46%. Верховній Раді в цілому довіряють 11%, не довіряють - 56%.