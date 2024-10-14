Росіяни завдяки схемі незаконно виводять гроші з України – "Опендатабот"

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні закон забороняє прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній. Втім, попри обмеження, 621 компанія позбулася російського сліду й продовжують працювати в Україні та виграють мільйонні державні тендери. Міністерство юстиції у 8 з 10 перевірок довело, що реєстраційні дії були незаконними. Втім, зміни не були скасовані, а компанії з вибіленою репутацією продовжують працювати на ринку України, повідомляє Опендатабот.

Щонайменше 621 українська компанія видалили власників або ж кінцевих бенефіціарів з Росії за останні три роки. Позбувшись російського сліду, ці бізнеси продовжували працювати в Україні.

Згідно з законом, відслідковувати та контролювати реєстраційні дії має Міністерство юстиції України. Опендатабот звернувся до Міністерства із переліком цих компаній, аби дізнатися, чи законними були подібні зміни.

Мін'юстом за зверненням "Опендатабота", було проведено перевірки — лише по 10 компаніям зі 621. Втім, навіть у такій невеликій вибірці у 8 випадках було виявлено порушення та факти незаконних реєстраційних дій.

Йдеться про такі бізнеси, як:

РАВЕТТІ УКРАЇНА — компанія з адресою масової реєстрації, яку ділить з 75 іншими бізнесами. Торік чистий прибуток "Раветті Україна" склав 4,7 млн грн. Від початку року ця компанія вже виграла в облгазах Києва, Рівного та Сум тендерів на майже 3 млн грн.

ДОМОФОН. ІНЖИНІРИНГ. ОХОРОНА. Торік чистий прибуток компанії склав 3,3 млн грн.

ГЕСТЛАЙФ ТРЕВЕЛ. За минулий рік дохід компанії склав 1,4 млн грн.

ЕФ ЕС МАККЕНЗІ-Україна: торік компанія отримала чистий прибуток у 515 тисяч грн.

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙ І БІЗНЕСУ із чистим прибутком у 312 тисяч гривень за минулий рік.

ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА, наразі — ЛАЛАНА ГРУП. Компанія торік зазнала збитків у 1,6 млн грн. Крім того, наразі бізнес має несплачені борги перед бюджетом по виконавчим провадженням.

РЕОСВІТ — компанії належить торговельна марка Nadi Renardi. Крім того, бізнес зареєстровано за адресою масової реєстрації — там само свою юридичну адресу зазначили ще 53 компанії.

НОВАКОМ УКРАЇНА. З 2020 року компанія не подає свою фінансову звітність.

Відповідальність за незаконні перереєстрації понесли деякі нотаріуси або ж державні реєстратори, що засвідчували зміни. Переважно, фахівців тимчасово позбавляли доступів до реєстрів.

Ще в одному випадку, що стосується компанії ПАЛВІ ТЕЛЕКОМ, нотаріус посилався на посвідку про постійне місце проживання росіянина в Україні — відповідний документ дійсно мав би підпадати під ряд виключень та робити зміни законним. Водночас у тій самій перевірці Мін’юст не виявив в реєстрах такого паперу або відомостей про нього. Перереєстрацію було визнано законною та порушень Мін’юстом не виявлено. Варто зазначити, що останні два року після внесення реєстраційних змін компанія активно бере участь та виграє державні тендери: на майже мільйон гривень у 2023 та вже на 1,8 мільйони грн від початку 2024 року.

Попри те, що в Міністерстві юстиції України навіть за кількома вибірковими перевірками підтвердили порушення, наразі жодна реєстраційна дія не скасована, а компанії продовжують працювати.

На запит "Опендатабота" в Міністерстві юстиції України прокоментували, що реєстраційні зміни можуть бути скасовані або за підставою рішення суду, або ж у випадку, якщо скаргу подасть особа, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.

Втім, у переважній більшості випадків вже минуло більше одного року з моменту перереєстрації — тобто терміни упущені. Водночас немає й конкретної постраждалої особи від виводу російських капіталів та вибілення бізнесу.