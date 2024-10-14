Україна зекономить сотні мільйонів доларів завдяки новому рішенню МВФ

Один з головних донорів України, МВФ, ухвалив рішення, яке зменшить виплати за державним боргом, повідомляє Економічна правда.

Міжнародний валютний фонд вирішив з листопада зменшити свої комісії (charges, surcharges та commitment fees), які впливають на вартість ресурсів для країн, які розвиваються, і які мають програми фінансування від фонду.

"У складних глобальних умовах і в період високих процентних ставок наші держави-члени досягли консенсусу щодо всеосяжного набору заходів, який суттєво знижує вартість запозичень, дозволяючи водночас зберегти фінансові можливості МВФ для надання підтримки країнам, які її потребують. Затверджені заходи знизять вартість запозичень, які МВФ надає державам-членам, на 36%, або приблизно на $1,2 млрд на рік" , – прокоментувала рішення МВФ директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва.

Очікується, що у 2026 фінансовому році кількість країн, з яких стягуватимуться додаткові збори, скоротиться з 20 до 13.