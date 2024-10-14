Міністри ЄС погодили санкції проти Ірану за надання РФ балістичних ракет – DPA

Міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у понеділок погодились запровадити нові санкції проти Ірану через постачання Росії балістичних ракет. Про це пише німецьке агентство DPA, посилаючись на дипломатів ЄС, повідомляє Європейська правда.

Погоджені каральні заходи спрямовані на компанії, установи та осіб, які займаються виробництвом і постачанням цієї зброї, заявили дипломати ЄС після відповідного рішення міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

Інші деталі узгодженого рішення наразі невідомі. Хто саме потрапить під санкції, незабаром буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Раніше повідомляли, що санкції також будуть накладені на державну авіакомпанію Iran Air.

Європейський Союз раніше кілька разів застерігав Іран від передачі Росії балістичних ракет і заявляв, що розглядає цей крок як порушення табу.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі напередодні засудив заплановані санкції ЄС. Він сказав, що Іран не надавав Росії балістичних ракет.

4 жовтня агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС готується до запровадження пакета санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет, яке США офіційно підтвердили 10 вересня.

Згідно з офіційною інформацією США, поставлені ракети малої дальності Fath 360, за оцінками, мають радіус дії близько 120 кілометрів. За словами військових, вони дозволять Росії зарезервувати власні ракети більшої дальності для інших операцій.