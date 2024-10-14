План перемоги України опублікують найближчими днями - посол

План перемоги України у війні з Росією представлять незабаром. Це може статися найближчими днями, пише Наталья Юрченко, РБК-Україна.

Про це говорить заява посла України в Німеччини Олексія Макеєва, якого цитує Tagesschau.

Дипломат в ефірі ZDF заявив, що перші подробиці плану перемоги України будуть опубліковані найближчими днями.

Частина плану включає військові, дипломатичні та економічні кроки, щоб змусити Росію йти на переговори. Йдеться також про санкції проти Росії.

План перемоги України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував план перемоги України у війні з Росією. Поки план не був представлений українцям.

Глава держави показав план президенту США Джо Байдену, оскільки, за словами Зеленського, багато рішень залежать від кроків США. Також план представили кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Доналду Трампу.

Крім того, Зеленський ознайомив з планом європейських лідерів - прем'єр-міністрів Британії та Італії, президента Франції та канцлера Німеччини.

У Зеленського заявляли, що незабаром план перемоги презентують українцям.