Міністр оборони РФ прибув у Пекін на переговори з керівництвом Китаю

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов 14 жовтня прибув до Пекіна з офіційним візитом, повідомляють російські інформаційні агентства з посиланням на Міністерство оборони РФ, повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленням, Бєлоусов планує провести переговори з військовим і військово-політичним керівництвом Китаю.

Візит відбувається в той час, як китайська армія розпочала новий раунд військових навчань поблизу Тайваню 14 жовтня, заявивши, що це є попередженням "сепаратистським діям сил незалежності Тайваню", що викликало засудження з боку Тайбею і влади США.

Китай заявляє, що є нейтральною стороною у війні Росії проти України, але його критикують за відмову засудити Москву через її повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року і за зв’язки з РФ.

У вересні під час сьомої зустрічі високого рівня у рамках діалогу "США-ЄС" сторони засвідчили взаємне занепокоєння китайською підтримкою війни Росії проти України і визнали, що постійна підтримка Китаєм російської військово-промислової бази "дозволяє Росії вести незаконну війну проти України".

Раніше Китай заявив, що спільно з країнами Глобального Півдня хоче створити платформу "Друзі миру", які мають на меті "відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні українського питання".

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на Генасамблеї ООН заявив, що якщо хтось у світі шукає альтернативи будь-якому із пунктів української "формули миру" або намагається ігнорувати будь-який із них, це, ймовірно, "означає, що вони самі хочуть зробити частину того, що робить Путін".

"І коли китайсько-бразильський дует намагається вирости в хор голосів – із кимось у Європі, з кимось в Африці, кажучи щось альтернативне повному і справедливому миру, виникає питання – у чому справжній інтерес? Кожен має розуміти – за рахунок України свою владу не підвищиш. Світ уже пройшов через колоніальні війни та змови великих держав за рахунок менших. Кожна країна – включаючи Китай, Бразилію, країни Європи, Африки, Близького Сходу – всі розуміють, чому це має залишитися в минулому" , – сказав він 25 вересня.

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