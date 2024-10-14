Нафтобаза у Федосії майже знищена: у мережі показали фото після пожежі

Нафтобаза у Федосії, яку українські військові атакували 7 жовтня, майже знищена. У мережі показали фото після пожежі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Пожежу на нафтовому терміналі у Феодосії гасили майже тиждень. Вогонь ліквідували у суботу, 12 жовтня.

"Через тиждень після початку пожежі нафтобаза у Феодосії має такий вигляд - обгорілі резервуари та острівці піни в озерах вилитої під час гасіння пожежі води", - йдеться в повідомленні.

Пожежа пошкодила 12 резервуарів, вісім з них повністю знищені. Також згоріли будівлі на території бази. Крім резервуарів, також була сильно пошкоджена інфраструктура термінала.

Удар по нафтобазі у Феодосії

В ніч на 7 жовтня українській військові атакували нафтовий термінал в окупованій Феодосії (Крим). Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що нафтобаза була найбільшим терміналом у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів для армії РФ.

Пожежа на нафтобазі тривала майже тиждень. Окупаційна влада навіть оголошувала евакуацію. Протягом декількох днів на території нафтобази вибухали резервуари.