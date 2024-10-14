У ЄС встановили терміни на вирішення проблем в ''Укренерго'' і попередили про наслідки

Україна має до 9 грудня вирішили проблеми з відповідністю компанії "Укренерго" європейським стандартам, або ризикує втратити європейську сертифікацію оператора.﻿ Про це йдеться у листі директора Секретаріату Енергетичного співтовариства Артура Лорковського до НКРЕКП, повідомляє Європейська правда.

Лист надійшов із заголовком "Щодо відповідності "Укренерго" вимогам щодо анбандлінгу" та починається з попередження про те, що наразі "Укренерго" не відповідає вимогами євродирективи 2019/944 щодо анбандлінгу.

Перша проблема – неповний склад наглядової ради НЕК "Укренерго", яка має пом’якшувати контроль з боку Мінерерго. 7 її членів призначаються міністерством, але четверо мають бути незалежними і обиратися через конкурсну процедуру.

Зараз у наглядовій раді – лише четверо членів, з яких троє призначені міністерством і один – незалежний. Одна "незалежна" посада пустує з 2022 року, а ще двоє незалежних членів наглядової ради пішли з посади у вересні 2024 року на знак протесту після звільнення Кудрицького. Термін повноважень четвертого незалежного члена наглядової ради завершується 9 грудня, і хоча Мінекономіки оголошувало процедуру обрання одного члена, вона все ще не завершена.

"На цей час наглядова рада "Укренерго" дієздатна тільки за вимогами щодо кворуму, і перестане бути такою 9 грудня 2024 року, коли завершиться мандат одного незалежноо члена. Проте зважаючи на її склад, наглядова рада вже зараз не у тому стані, коли може приймати незалежні рішення. Відтак критично важливо, щоб усі четверо незалежних членів були невідкладно призначені – не пізніше 9 грудня 2024 року, і потім було призначено голову Правління" , – йдеться у листі.

Другим пунктом є питання до статуту "Укренерго".

"Щоб гарантувати, що незалежна наглядова рада зможе виконувати своє завдання – захищати функціонування і комерційну діяльність "Укренерго" від втручання уряду – статут "Укренерго" має бути переглянутий з метою посилити роль незалежної наглядової ради в ухваленні рішень" , - йдеться у листі.

По-третє, Секретаріат ЕС нагадує Міненерго – яке зараз одночасно є і тим, хто формує політику в енергетичній сфері, і акціонером, що управляє компанією – про зобов’язання створити відокремлений підрозділ, який мав би незалежно координувати операторів паливно-енергетичного комплексу.

У Секретаріаті наразі не мають інформації, чи вже створено такий підрозділ і чи він функціонує належним чином.

Також торкаються наказу Міненерго 408/2022, який встановлює механізм організації та функціонування внутрішнього контролю та ризик-менеджменту у міністерстві та підпорядкованих підприємствах, у тому числі "Укренерго". Як зазначають, де-факто цей наказ створив "паралельну систему контролю, що призвело до конфліктуючих ліній відповідальності, зокрема що стосується відповідальності перед відповідальними наглядовими радами.

"Наказ 408/2022 слід переглянути, аби забезпечтии, що "Укренерго" може функціонувати повністю незалежно від втручання Міністерства енергетики та міністра енергетики" , – йдеться у листі.

Секретаріат ЕС наголошує, що кожен з цих пунктів вже є достатньою причиною для перезапуску процедури сертифікації, оскільки кожен є перешкодою для незалежного функціонування "Укренерго".

"Просимо НКРЕКП оцінити відповідність "Укренерго" вимогам щодо анбандлінгу та повторно відкрити процедуру сертифікації, якщо до 9 грудня не буде досягнено відповідності у вищезазначених питаннях…Якщо до 9 грудня відповідність не буде забезпечено, НКРЕКП просять повторно почати процедуру сертифікації для "Укренерго" , – підсумовують у листі.

Експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив, що у разі втрати сертифікації "Укренерго" Україна може втратити імпорт електроенергії з Європи, і це є серйозною загрозою перед новою зимою в умовах російських обстрілів.

Раніше повідомляли, що ЄС планує збільшити потужність експорту електрики в Україну, що є частиною плану "пом’якшення" проходження зими в умовах російських обстрілів енергосистеми.

Це має забезпечити близько 12% потреб України. Відтак можливе відкликання сертифікації означає, що Україна може втратити доступ до цих обсягів.