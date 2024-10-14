У Москві засудили як "іноагента" французького дослідника, у Парижі відреагували

Франція засудила рішення російського суду про тюремне ув’язнення для французького громадянина Лорана Вінатьє за звинуваченням у діяльності "іноагента" та зажадала його негайного звільнення.﻿ Про це йдеться в заяві французького Міністерства закордонних справ, повідомляє Європейська правда.

У понеділок, 14 жовтня, суд у Москві засудив Вінатьє до трьох років ув’язнення за порушення правил ведення діяльності "іноземного агента". Обвинувачення стверджувало, що чоловік нібито несанкціоновано збирав військову інформацію.

Вінатьє є співробітником Центру гуманітарного діалогу – швейцарської організації, що займається посередництвом у врегулюванні конфліктів, а також багаторічним дослідником Радянського Союзу.

У своїй заяві МЗС Франції називає вирок Вінатьє "надзвичайно суворим" і наголошує, що російське законодавство про "іноагентів" сприяє "систематичному порушенню основних свобод у Росії".

"Франція закликає до негайного звільнення Лорана Вінатьє і повторює свій заклик до російської влади скасувати закони про "іноземних агентів". Французька влада залишається повністю готовою для надання йому допомоги" , – додало відомство.

На початку червня, коли стало відомо про затримання Вінатьє, французький президент Емманюель Макрон обіцяв надати йому необхідну допомогу.

У серпні Париж також закликав звільнити Вінатьє після "великого обміну" ув'язнених між Росією та Заходом.