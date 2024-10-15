ISW: Росія б’є по українських портах, щоб підірвати міжнародну підтримку України

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що росіяни завдають ударів по українських портах з метою підірвати міжнародну підтримку України і підштовхнути Україну до дострокових переговорів, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

"Російські війська атакували цивільні судна, пришвартовані в українських портах, вчетверте з 5 жовтня, що є частиною очевидної російської ударної кампанії, спрямованої на портові райони з метою підірвати український зерновий коридор, підірвати міжнародну підтримку України та підштовхнути Україну до дострокових переговорів".

Одеська обласна влада повідомила, що російські війська завдали удару балістичною ракетою по Одеському порту вдень 14 жовтня, влучивши в цивільні судна NS Moon під прапором Белізу і суховантаж Optima під прапором Палау, а також в портову інфраструктуру і зерновий склад.

Чиновники заявили, що російські удари 7 жовтня вже завдали шкоди Optima. Українські джерела повідомили, що російські сили останнім часом завдавали ударів по цивільних суднах, пришвартованих в Одеському порту в ніч з 5 на 6 жовтня, а також 7 і 9 жовтня.

Російські ультранаціоналістичні блогери відреагували на удар 9 жовтня риторикою, що підтримує існуючі наративи Кремля, спрямовані на підрив довіри до зернового коридору, а також намагаючись виправдати цей удар.

Блогери РФ прямо закликали до подальших російських ударів по українській зерновій інфраструктурі, цивільних суднах в українських портах та інших цілях, які б ще більше погіршили економічний потенціал України.

"Нещодавно ISW оцінив, що російські удари по цивільних суднах та іншій інфраструктурі зернового коридору майже напевно спрямовані на те, щоб підірвати впевненість Заходу в здатності України забезпечити і захистити коридор, вплинути на триваючі на Заході дискусії про довгострокову підтримку України і перешкодити економічному виживанню України під час війни".

Ключові висновки ISW за 14 жовтня: