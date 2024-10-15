Угорщина домовляється з "Газпромом" про додаткові закупівлі газу – Сійярто

Угорщина і російський монополіст "Газпром" обговорюють угоду на 2025 рік про додаткові закупівлі Будапештом газу – для збільшення обсягів палива планують задіяти весь потенціал "Турецького потоку". Про це заявив в інтерв'ю російському агентству "РИА Новости" глава угорського МЗС Петер Сійярто, повідомляє Європейська правда.

"Газпром" та угорська енергокомпанія MVM 10 жовтня підписали меморандум про взаєморозуміння стосовно можливості збільшення поставок російського газу до Угорщини.

"По суті, ми збільшуємо обсяг. Ми вже підписали одну (додаткову угоду. – Ред.) на останній квартал цього року, яка охоплює додаткові обсяги за ціною, що гарантує конкурентоспроможність ціноутворення. Зараз ми ведемо переговори про угоду на наступний рік" , – сказав Сійярто.

За його словами, угода полягатиме у збільшенні обсягів, що закуповуються.

"Це стає можливим завдяки пропускній здатності газопроводу "Турецький потік". Ми скористаємося всією пропускною спроможністю, що дасть нам змогу збільшити обсяги за всіма комерційними контрактами" , – зазначив він.

Газопровід "Турецький потік", побудований безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну, доставляє російський газ дном Чорного моря на європейську територію Туреччини, а потім до Болгарії, де називається "Балканський потік". Болгарія не імпортує газ з цього трубопроводу, але забезпечує транзит до Сербії, а далі до Угорщини.

Він додав, що підписаний у Санкт-Петербурзі меморандум про взаєморозуміння з "Газпромом" закріплює і на майбутні роки практику додаткових угод до довгострокових контрактів, які гарантують конкурентність ціни.