Гетманцев пояснив, чому Рада підвищила податки "заднім числом"

Верховна Рада змушена була підвищити податки "заднім числом" через "виключність обставин", повідомляє Економічна правда.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"У вересні-жовтні ми були перед дилемою: або вводимо в дію закон з листопада і піднімаємо ставки ще більше (бо сума потреби нікуди не дівається), або все ж таки робимо це першим жовтня. Ну, і з цих двох дуже-дуже поганих рішень обрали те, яке нам здалося менш поганим" , - сказав Гетманцев

"Я б не хотів тут юридичних дискусій, бо вони мене дискредитують. Чому? Бо я все ж таки доктор юридичних наук, і я точно знаю, що це порушення. Тобто так робити не треба" , - зазначив нардеп.

Водночас, за його словами, якщо зняти питання про конституційність або неконституційність, то закон конституційний.

"Є рішення, яким Конституційний суд протлумачив, що означає зворотна дія в часі. І він зазначив, що це стосується тих випадків, коли норми регулюють відносини, які розпочалися і були завершені до дати набуття чинності норми" , - наголосив Гетманцев.

"Якщо ми говоримо про третій чи четвертий квартал, то тут відносини точно не завершені. Але дійсно, це погане рішення. Тобто, тут у нас немає дискусії" , - додав голова податкового комітету Верховної Ради.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.

Верховна Рада відхилила усі постанови, які блокують податковий закон №11416-д.

Через ретроспективне підвищення податків з 1 жовтня бізнес починає переводити працівників "в тінь".