Закон про підвищення податків відправили на підпис Зеленському

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав податковий законопроект №11416-д і відправив у Офіс Президента, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

"В найближчий час очікуємо там підпис Президента, потім публікація і потім через день закон вступить в силу, чим збільшить податки", - зазначив депутат.

Як повідомлялося, Верховна Рада змушена була підвищити податки "заднім числом" через "виключність обставин".

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.

Підвищення податків включає такі зміни: