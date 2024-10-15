В Україні очікується невеликий дощ, а вночі заморозки

У найближчі дні в Україні очікується невеликий дощ, а ночами прогнозують заморозки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Укргідрометцентр.

"16 жовтня в Україні, крім західних областей, невеликий дощ; вночі у західних областях заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0-3°, на решті території температура вночі 3-10° тепла, вдень в більшості областей 8-13°, на Закарпатті та півдні країни до 16°".

У Києві в середу вночі без опадів, 4-6° тепла, удень невеликий дощ, близько +11°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Погода 16 жовтня. Скриншот з сайту УГМЦ

17-18 жовтня переважно без опадів, лише на сході та південному сході країни невеликі дощі.

Вночі 17 жовтня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вночі 18 жовтня в Україні, крім південного сходу, очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0-5°; температура вдень 6-13° тепла, на Закарпатті до 15°.

Погода 17 жовтня. Скриншот з сайту УГМЦ

У столиці 17 жовтня без опадів, вночі до +4°, вдень до +11°. Вітер північний, 5-10 м/с.

18 жовтня у Києві також без опадів , вночі до -2°, вдень до +11°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.