На скільки зросли пенсії в Україні: ПФУ оприлюднив свіжі дані

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2024 року. Зростання пенсій поки що випереджає інфляцію, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані ПФУ.

Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 гривень або на 8,7% до 5 851,86 гривень.

При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 6,5%.

Кількість пенсіонерів в Україні на 1 жовтня 2024 року становила 10 342 593 особи. Це на 173 944 осіб менше, ніж на початку року (10 516 537 осіб).

Підвищення пенсій

Основне підвищення пенсій в Україні відбулося на початку року, коли в Україні провели індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.

На 8% індексовано пенсії для:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах

596 тисяч пенсіонерів силових відомств

97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Середньорічна інфляція становила 12,9%.

За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривень. або на 15,8% до 4 622,59 гривень

За даними НБУ, нестача робочої сили зумовлює високі темпи зростання номінальних зарплат в Україні. Водночас через вищу інфляцію зростання реальних зарплат сповільнилося.

Очікується, що інфляція буде високою протягом найближчих місяців.