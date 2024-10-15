Індія різко скоротила закупівлі російського вугілля

У січні-вересні 2024 року Індія закупила 6,1 млн т енергетичного вугілля, що на 26% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.﻿ Про це пише The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.

Водночас зі скорочення закупівель у РФ, Індія наростила загальний обсяг імпорту вугілля на 12% рік до року — до 137,8 млн т.

Основними постачальниками палива до країни стали Індонезія, ПАР та США. Росія посідає четверте місце серед імпортерів, випереджаючи Австралію, Мозамбік та Колумбію. При цьому частка Росії в імпорті енергетичного вугілля до Індії знизилася до 3% у фізичному вираженні. У січні-вересні 2023 року вона становила близько 7%.

Після введення ембарго на постачання вугілля до ЄС, яке набуло чинності в серпні 2022 року, російські вугільники почали активно шукати нові експортні напрямки. Здебільшого постачання були перенаправлено в Китай та Індію.

Повідомляється, що 2023 року експорт енергетичного та коксівного вугілля сумарно знизився майже на 4% рік до року і становив 212,5 млн т. У 2023 році Китай закупив у Росії 100,9 млн т вугілля (+50 до показника 2022-го), а Індія - 26 млн т (+31%). На Індію припало 12% усього російського експорту вугілля.

Цього року експорт знижується через падіння рентабельності: економіка поставок за кордон істотно погіршилася на тлі падіння експортних цін і збільшення транспортних витрат.

Також виникають труднощі з транспортуванням вугілля в порти півдня і північного заходу, звідки його відправляють до Індії. Крім того, є складнощі з банківськими транзакціями.

За підсумками 2024 року експорт російського вугілля в Індію може знизитися до 18-20 млн т, або на 23-31% рік до року.