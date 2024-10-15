У Тернополі зробили заяву щодо опалювального сезону: про що просять жителів

З 16 жовтня у Тернополі розпочинається опалювальний сезон. Рішення було прийнято виконавчим комітетом міськради у зв'язку зі зниженням середньодобової температури повітря, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міськради.

У КП "Тернопільміськтеплокомуненерго" звернулися до споживачів та попросили поставитися із розумінням до того, що технологічний запуск опалювальної системи не є одномоментним процесом.

Мешканців закликали відчиняти двері помешкань аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання, зокрема, заповітрення труб у будинках.

Подача опалення до всього будинку може затриматись, оскільки комунальники не можуть розв'язувати проблему при відсутності господаря або, якщо той не бажає відчиняти двері.

Також повідомляється, що працівники комунальних підприємств та аварійних служб працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та теплопостачання до осель тернополян.

Мешканцям нагадали, що у разі виникнення заповітрення труб чи будь-яких інших проблем із опаленням у багатоповерхівках, необхідно звертатися до комунального підприємства, що обслуговує будинок чи ОСББ.

Опалювальний сезон в Україні

Станом на 15 жовтня опалювальний сезон в Україні розпочинається поступово. У деяких регіонах, зокрема на заході та в північних областях, опалення вже ввімкнено через зниження температури. Він вже стартував, наприклад, у Вінниці, Чернігові, Києві, Бориспільській громаді.

У решті регіонів очікується запуск систем опалення в найближчі дні, залежно від погодних умов. Міські адміністрації контролюють готовність тепломереж, а пріоритетом залишається підключення лікарень, дитсадків та шкіл. Наприклад, у Харкові вже готові до старту опалювального сезону, але його не починають через поки що теплу погоду.

Енергетична система країни працює стабільно, запаси газу та вугілля для опалювального сезону забезпечено. Уряд готовий до можливих викликів, які можуть спричинити майбутні російські обстріли.

Нагадаємо, що саме через постійні обстріли з боку РФ, а також поступове наближення бойових дій, у Покровські під загрозою опалювальний сезон.