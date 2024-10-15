Британська розвідка розповіла про втрату Росією нового безпілотника

Росія 5 жовтня збила власний безпілотний бойовий літальний апарат (БПЛА) С-70 "Мисливець", коли він летів на захід над лінією фронту в Україні. Ймовірно, Росія втратила контроль над БПЛА і вирішила знищити літак, щоб він не потрапив до рук супротивника, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як наголошується на зведенні, підприємство "Сухий" розробляло С-70 не менше десяти років, і його випробування були помічені на російській авіабазі Ахтубінськ.

Ключовою властивістю С-70 є його зменшена ефективна площа розсіювання, що має зробити його потайним засобом глибокого удару, потенційно здатним проникати за радари та системи ППО супротивника. Передбачається, що система може працювати разом із винищувачем Су-57.

За даними британської розвідки, ймовірно, Росія чекала до останнього моменту, перш ніж наважитися збити БПЛА, вичерпавши всі спроби повернути його під контроль.

"Це демонструє черговий дорогий та ганебний провал російської розробки зброї і майже напевно затримає програму С-70", - зазначають у Міноборони Британії.

Що відомо про важкий дрон

Нагадаємо, 5 жовтня у районі Костянтинівки Донецької області збили повітряну мету. Спочатку передбачалося, що це Су-25 або Су-34 (носія КАБів), але пізніше з'явилися відео на користь версії з БПЛА "Мисливець".

Вперше про плани отримати ударний БПЛА такого класу було заявлено у серпні 2009 року, розробка ведеться з 2012 року, коли проектантом обрали компанію "Сухий". Тяжкий дрон повинен був мати злітну масу від 10 до 20 тонн.

Імовірно, БПЛА може нести керовані ракети, керовані бомби, некеровані бомби у внутрішньому відсіку для корисного навантаження, а також на підкрилових вузлах підвіски.

Таким чином Росія має намір задіяти апарати, які, судячи з низки характеристик, фактично є безпілотними бойовими літаками.