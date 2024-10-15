РосЗМІ: "Газпром" почав розпродувати елітну нерухомість після рекордних збитків

Держкорпорація "Газпром", отримавши перший за 25 років і рекордний за всю історію збиток, розпочала розпродаж своєї елітної нерухомості, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє The Moscow Tmes.

Компанія оголосила про продаж готельного комплексу "Будинок прийомів "Богородське"". Загальна площа чотириповерхового об'єкта - 12 758,6 кв. м. В описі йдеться про те, що він включає в себе оздоровчий і спа-центр (хамам і сауна), фітнес-центр, бар і ресторан.

У готелі 16 номерів категорії "Люкс", два президентські номери та один гостьовий будинок із чотирма кімнатами. На прилеглій до готелю території є футбольне поле, тенісний корт, спортивний майданчик, каплиця, штучне озеро і ротонда "Лотос", а також стайня. "Газпром" розраховує продати об'єкт не менше ніж за 833,9 млн руб. При цьому в оголошенні зазначено, що ціну було знижено.

Також "Газпром" виставив на продаж п’ятизірковий готельний комплекс "Марріот Цахкадзор", розташований на знаменитому гірськолижному курорті Цахкадзор у Вірменії. Загальна площа готелю - 14 284 кв. м. Він складається зі 100 номерів, 35 з яких розташовані в семи котеджах. У готелі є фітнес-зал, критий басейн, сауна, хамам, більярдна, тенісний корт, баскетбольний майданчик і СПА-центр. Площа прилеглої території становить 2,5 га.

Нагадаємо:

За підсумками 2023 року Газпром отримав рекордний чистий збиток у розмірі 6,1 млрд дол.