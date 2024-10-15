Поставки російської нафти досягли тримісячного максимуму: у чому причина

Постачання російської нафти зросли до найвищого рівня з початку липня, оскільки сезонний ремонт на нафтопереробних заводах стримував внутрішнє перероблення нафти, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Bloomberg.

Середні чотиритижневі обсяги видобутку зросли на 7 тис барелів на добу за тиждень до 13 жовтня. Перероблення впало до найнижчого рівня з середини березня за перші дев'ять днів місяця, склавши в середньому 5,07 млн барелів на добу. Це призвело до збільшення обсягів нафти, доступної для експорту.

Повідомляється, що невелике збільшення постачання супроводжувалося зростанням середніх цін на російську нафту, які були підняті ширшим зростанням світових цін, оскільки ринки продовжували побоюватися, що поглиблення конфлікту між Іраном та Ізраїлем може порушити постачання з Близького Сходу.

Валова вартість російського експорту нафти зросла до 1,52 млрд дол на тиждень за 28 днів до 13 жовтня з 1,48 млрд дол за чотиритижневий період до 6 жовтня. Це найвищий показник з кінця серпня.

Загалом 31 танкер завантажив 23,14 млн барелів російської нафти за тиждень, що завершився 13 жовтня, згідно з даними відстеження суден та звітами портових агентів.

Обсяг майже не змінився в порівнянні з 23,58 млн барелів на тій же кількості суден на попередньому тижні.

Це залишило середній чотиритижневий обсяг постачання майже незмінним на рівні 3,33 млн барелів, що трохи більше, ніж 3,32 млн барелів на попередньому тижні.

Валова вартість російського експорту нафти зросла до 1,6 млрд дол за сім днів до 13 жовтня з 1,54 млрд дол за період до 6 жовтня.