Німецька та італійська оборонні компанії спільно вироблятимуть танки

Італійська компанія Leonardo SpA та німецька Rheinmetall AG домовилися створити спільне підприємство з виробництва військових бойових машин у Європі, повідомляє Європейська правда.

Як зазначається, підприємство зі штаб-квартирою в Римі розробить новий основний бойовий танк для Італії та бойову машину Lynx.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що компанії "створюють нового важковаговика в європейському виробництві танків".

У релізі зазначено, що компанії володітимуть однаковими частками Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV). Розподіл праці теж становитиме 50/50, при цьому 60% робіт виконуватиметься в Італії.

Як відомо, Leonardo і Rheinmetall оголосили про план створення підприємства у липні.

Завдання LRMV – розробка та виробництво основного бойового танка для італійської армії на заміну танкам Ariete.

За планом, бойову машину буде створено на базі перспективного німецького танка KF51 Panther.

Очікується, що підприємство вироблятиме бойові машини піхоти Lynx, а на базі цієї бронемашини також планується створення самохідної зенітної установки з модулем Skyranger розвідувальної та протитанкової модифікації.

Після задоволення запитів італійської армії у переозброєнні планується експортне виробництво бронетехніки.