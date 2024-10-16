У Джорджії у перший день дочасного голосування на виборах рекордна явка – CNN

За перший день завчасного голосування на президентських виборах США у штаті Джорджія – одному з тих, де симпатії виборців хитаються між республіканцями і демократами – віддали рекордну кількість голосів. Про це пише CNN, повідомляє Європейська правда.

За вівторок 15 жовтня, коли почалось завчасне голосування, виборці у Джорджії віддали понад 328 тисяч голосів. Попередній рекорд був на виборах 2020 року, тоді у перший день в штаті проголосували 136 тисяч осіб.

Джорджія – один зі штатів, до яких найбільше прикута увага на президентських виборах у США цього року. Голоси у ньому зіграли ключову роль і під час попередніх виборів, а Дональд Трамп намагався оскаржувати результати, що забезпечили перемогу Джо Байдена з незначним відривом.

Перед цьогорічними виборами республіканці з Виборчої ради штату схвалили певні зміни до процедури організації голосування, що спричинило серію позовів з боку демократів, і за багатьма з них досі немає рішення, хоча вибори фактично починаються.

Серед іншого, стали жорсткішими правила заочного голосування – спеціальні скриньки для таких бюлетенів будуть доступні у меншій кількості і будуть розташовані на території виборчих дільниць та доступні лише протягом робочого дня, а не цілодобово, як це було у 2020 році.

Вибори проходять на тлі ліквідації наслідків потужного урагану, що завдав великої шкоди у декількох штатах на південному сході країни, у тому числі у Джорджії.

Посадовці, відповідальні за організацію виборів, кажуть, що надіслані поштою бюлетені виборців не постраждали від негоди.

"До цього часу за бюлетенями для заочного голосування звернулися трохи більше ніж 250 тисяч виборців. Протягом наступного тижня їхня кількість може зрости до 300 тисяч, ми припускаємо, що у цій кампанії заочно голосувати будуть 5-6% виборців" , – прокоментував секретар штату Бред Раффенспергер. ﻿

Нагадаємо, основний день виборів у США – 5 листопада. Кандидатом на посаду президента від Демократичної партії є віцепрезидентка Камала Гарріс, від республіканців на топпосаду претендує колишній президент Дональд Трамп.