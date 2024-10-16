Росія готує понад 10 тисяч північнокорейських військових на Далекому Сході - джерело
У Росії на Далекому Сході зараз проходить підготовка північнокорейських військових. Йдеться про 10 тисяч осіб, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомило джерело в Силах оборони.
За інформацією співрозмовника, військових КНДР готують до перекидання на прикордонні території біля України.
Також їх готують і для ротації російських військ, щоби вивільнити їхній власний особовий склад тощо.
Зазначимо, вчора джерела розповіли, що в армії РФ на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади формується "особливий бурятський батальйон", який налічує орієнтовно до 3 тисяч осіб. Він укомплектований військовими з КНДР.
Участь військових КНДР у війні проти України
Нагадаємо, що 8 жовтня під час слухань у парламенті міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен повідомив, що КНДР може відправити свої регулярні війська в Україну на підтримку російським окупантам.
При тому, що до цього часу північнокорейські представники вже перебували на окупованих територіях України у ролі так званих "радників". Також РБК-Україна довідалося з власних джерел, що під Донецьком було ліквідовано шість офіцерів з Північної Кореї внаслідок ракетного удару.
Тепер же мова може йти про залучення північнокорейських військових до виконання бойових завдань. Як заявляв президент Володимир Зеленський, йдеться про "фактичне включення КНДР у війну проти України".
Західні ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що вже до кінця цього року кілька тисяч північнокорейських солдатів після підготовки у РФ будуть перекинуть на фронт в Україну.
При цьому керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко не виключив появу експедиційного корпусу північнокорейських військ у районі ведення бойових дій в Україні, який буде виконувати певні завдання в артилерії.