Зеленський: Північна Корея надає Росії не лише зброю, але й людей

16 жовтня під час представлення Плану перемоги у Верховній Раді президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й людей, які мають працювати на російських заводах, повідомляє Українська правда.

Про це говорить промова Зеленського у Верховній Раді.

"В коаліції злочинців разом із Путіним станом на зараз уже є Північна Корея – родина Кім, яка тримає в рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й передачу людей. Це робітники для російських заводів – замість убитих на війні росіян. І особовий склад для російської армії".

Зеленський підкреслив, що це участь вже другої держави у війні проти України на боці Росії.

"Кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна так само як і співпрацю Китаю з Росією. Попри заяви, Пекін утримується від справді серйозних, дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН" , – додав Зеленський.

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