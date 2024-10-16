Зеленський: Україна воює не лише з Росією, але й з Іраном та КНДР

Україна воює вже з трьома країнами – Росією, Північною Кореєю та Іраном. Про це, виступаючи 16 жовтня у Верховній Раді, заявив президент Володимир Зеленський. Водночас про Білорусь, яка стала плацдармом для повномасштабного наступу окупаційних військ РФ на Україну, він не згадав, повідомляє Ліга.net.

"В коаліції злочинців разом із Путіним станом на зараз уже є Північна Корея – родина Кім, яка тримає в рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу" , – заявив Зеленський.

За його словами, українська воєнна розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й передання людей. Це робітники для російських заводів – замість убитих на війні росіян, і особовий склад для російської армії.

Крім того, нагадав Зеленський, Іран, який передає Росії дрони-камікадзе, також є учасником війни.

"Кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна так само як і співпрацю Китаю з Росією. Попри заяви, Пекін утримується від справді серйозних, дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН" , – заявив глава дер﻿жави.

Нагадаємо, 15 жовтня 2024 року співрозмовник у воєнній розвідці повідомив LIGA.net, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом з'явилася інформація, що 18 військових з Північної Кореї вже втекли зі своїх позицій на російсько-українському кордоні у Брянській та Курській областях РФ.