МВФ назвав дату наступного траншу для України

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалить рішення щодо п’ятого перегляду програми EFF для України та виділення наступного траншу у п’ятницю, 18 жовтня.﻿ З посиланням на МВФ, повідомляє Укрінформ.

"Засідання щодо п’ятого перегляду заплановане на 18 жовтня" , - зазначили у МВФ.

При цьому, як стало відомо, будуть розглянуті також інші питання, в тому числі запити щодо зміни умов по критеріях ефективності, зміни фаз доступу, перегляду гарантій фінансування.