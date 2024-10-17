CNN вперше показало запуск українських дронів "Лютий" по Росії
Журналісти CNN уперше показали, як підрозділ, що входить до складу ГУР, запускає українські далекобійні дрони "Лютий" по Росії, повідомляє Українська правда.
Журналісти провели два дні з командою спеціалістів ГУР, які готувались до запуску понад 100 безпілотників на територію Росії в ніч на 29 вересня.
За словами фахівців ГУР, метою дронів був склад боєприпасів, а саме вагони потягів, завантажені іранськими ракетами, що стояли на території депо. Ця ціль була розташована на околиці села Котлубань у Волгоградській області. Відстань до цілі – понад 600 кілометрів.
Як розповіли журналістам представники ГУР із позивними "Серж" і "Вектор", планування маршрутів до Росії відбувається з таємного місця. "Лютого" можна запрограмувати на понад 1 тисячу різних маршрутних точок, щоб уникнути російського ППО.
Разом з "Лютим" бійці використовують й інші дрони-камікадзе, зокрема вітчизняний "Рубака". "Вектор" пояснює, що ці дрони мають важливе значення для успіху будь-якої місії. Мета проста: придушити протиповітряну оборону і відволікти вогонь від "Лютого".
Фахівець ГУР пояснив, що вони намагаються змішувати дрони й запускати їх з різних відстаней й з різних місць запуску.
За словами "Сержа", близько 30% усіх безпілотників, які мають бути запущені, виконуватимуть місії приманки, а "Люті" є головними, що призначені для цілі у селищі Котлубань. В інших частинах України приблизно 80 інших співробітників ГУР готують до польоту 90 інших безпілотників.
"Лютий" у повній темряві вивозять на позиції. Позаду рухається машина з операторами.
Пілоти запускають дрон і забезпечують плавний зліт. Опинившись у повітрі, дрон рушає по раніше запрограмованим маршрутам.
Успіх місії відстежують трьома способами: за допомогою розвідки на землі, повідомлень у російських групах Telegram і, пізніше, аналізу за допомогою супутникових технологій.
Тільки після того, як всі три способи будуть оцінені, місію можна вважати успішною чи неуспішною.