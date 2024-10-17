Ізраїль знайшов сучасну російську зброю на базах "Хезболли" – прем'єр
Ізраїльські військові виявили під час обшуків на базах бойовиків організації "Хезболла" на півдні Лівану російську зброю. Знайдене озброєння є "найсучаснішим". Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Глава ізраїльського уряду у розмові зі ЗМІ наголосив, що згідно з резолюцією Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) від 2006 року, лише ліванській армії дозволено мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані.
"Однак у цьому районі "Хезболла" вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї", - сказав Нетаньягу.
Він додав, що нова громадянська війна в Лівані "була б трагедією".
"Звичайно, наша мета не провокувати. Ізраїль не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану", - запевнив ізраїльський прем'єр у розмові з газетою Le Figaro, говорячи про операцію ЦАХАЛ у Лівані.
За словами Нетаньягу, єдина мета ізраїльської сторони, це "дозволити нашим громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися в безпеці".
Про яку зброю йдеться
Зазначимо, що ізраїльський прем'єр не уточнив в даному інтерв'ю, які саме зразки російської зброї були виявлені Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у тунелях "Хезболли" в Лівані.
Разом з тим 16 жовтня ізраїльське військове командування оприлюднило кадри зі складом зброї, розташованим у цивільному житловому будинку на півдні Лівану.
Також у ЦАХАЛ показали фото знайденої під час рейду зброї
Додамо, на оприлюднених кадрах знайденої у "Хезболли" російської зброї можна побачити, зокрема, ПТРК "Корнет", ПЗРК "Ігла". Вказана на них дата виробництва - з 2018 по 2021 рік.