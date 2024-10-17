Бомбардувальники США вдарили по складах зі зброєю хуситів у Ємені

Американські бомбардувальники завдали ударів по об'єктах зберігання зброї в Ємені, що пов'язані з хуситами.﻿ Про це пише Bloomberg, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що це стало останньою спробою призупинити атаки бойовиків, що призвели до перебоїв у комерційному судноплавстві в Червоному морі.

За словами міністра оборони Ллойда Остіна, удари були завдані по п'яти укріплених підземних об'єктах. Він додав, що атака була реалізована за допомогою бомбардувальників B-2, що стало сигналом для терористів.

"Це була унікальна демонстрація здатності Сполучених Штатів наносити удари по об'єктах, які наші супротивники намагаються тримати поза зоною досяжності, незалежно від того, наскільки глибоко вони заховані під землею, або укріплені" , - додав Остін.

Атаки США на об'єкти єменських хуситів

Угруповання хуситів у Ємені підтримує Іран. Разом з палестинським ХАМАСом та ліванською "Хезболлою", єменські бойовики входять до т.зв. "вісі опору" США і державам колективного Заходу.

З початком військової операції Ізраїлю проти ХАМАСу в жовтні 2023 року, хусити почали атакувати пов'язані з західними перевізниками комерційні судна у Червоному морі та Аденській затоці.

У відповідь США та Ізраїль неодноразово завдавали ударів по об'єктах єменських терористів, але союзники досі не змогли зупинити їхні атаки.

На початку жовтня єменську столицю Сану та місто Ходейда атакували ракетами. У ЗМІ припускають, що атаку реалізували військові США.

4 жовтня американські військові атакували 15 об'єктів хуситів у Ємені. Операцію провели для захисту судноплавства.

За кілька днів Ізраїль атакували балістичною ракетою з Ємену.