У ЗСУ відмовились відповісти, скільки штрафів виписали ТЦК за порушення військового обліку

У ЗСУ не змогли надати інформацію про кількість штрафів, які були виписані громадянам, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, заявивши, що така інформація належить до державної таємниці або не облікується, повідомляє Українська правда.

24 вересня видання звернулося до глави Міноборони Рустема Умєрова та до командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка з запитами про надання інформації про кількість складених протоколів і виписаних штрафів за статтею ст. 210 КУпАП (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період) з 16 липня.

7 жовтня видання надіслало повторні запити до Умєрова і Павлюка.

Через 2 дні від Міноборони надійшло повідомлення, що запит повторно зареєстровано і "передано на опрацювання та надання відповіді в Адміністративне управління Генштабу ЗСУ".

Пізніше журналісти отримали дві відповіді на запит – одна за підписом начальника управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Анатолія Прошина, а інша від Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Дніпропетровський ОТЦК та СП зазначив, що "запитувана інформація стосується проведення мобілізації людських ресурсів, оскільки на підставі запитуваних даних можна визначити кількість порушників військового обліку і опосередковано кількість людей, яких можна призвати на військову службу" і додали, що "відомості про проведення мобілізації належать до таких, що становлять державну таємницю".

"Отже запитувана вами інформація є інформацією з обмеженим доступом. З урахуванням цього… Дніпропетровський ОТЦК та СП має відмовити в задоволенні вашого запиту на отримання інформації" , – йдеться у відповіді.

У Командуванні сухопутних військ ЗСУ повідомили, що "ведення обліку кількості складених протоколів про адмінпорушення за ст. 210 та 210-1 не передбачено", тому запитувана інформація у них "відсутня".