Енергетики демонструють високий професіоналізм у складних умовах - нардеп

Енергетичний сектор України показує вражаючі результати, незважаючи на численні виклики та руйнування, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, повідомляє його Facebook.

За його словами, енергетики зробили величезну роботу з відновлення пошкоджених об'єктів та стабілізації енергосистеми.

"Виходячи з того, якими були руйнації, пошкодження саме в енергетиці: теплової генерації, ТЕС, "Укргідроенерго", сонячні електростанції постраждали, мережі постраждали - енергетики зробили свою справу. Тому вони своє "домашнє завдання" дійсно виконали і тут до міністерства по суті нема претензій" , - зазначив Кучеренко.

Депутат особливо підкреслив синергію між державними та приватними компаніями у подоланні кризових ситуацій.

"У цьому плані попрацювали як працівники енергетики державних компаній, так і приватних. Тут у нас синергія така відбулася. Це дуже і дуже непогано," - наголосив він.

Кучеренко також закликав громадян довіряти офіційній інформації від посадовців.

"Закликаю всіх слухати лише офіційну інформацію від посадовців, а не маніпулятивні заяви так званих експертів, які я бачу свідомо хочуть своїми емоційними заявами інколи навіть посіяти паніку" , - підкреслив депутат.

Він також підтримав позицію міністра енергетики.