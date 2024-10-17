Центробанк Росії зафіксував рекордний дефіцит кадрів в історії

Забезпеченість кадрами в Росії у третьому кварталі 2024 року ще раз оновила мінімум за всю історію спостережень. Про це йдеться в повідомленні Центробанку Росії за підсумками моніторингу підприємств, у якому взяли участь 13 300 компаній, повідомляє ЛігаБізнес.

Найгостріший дефіцит кадрів продовжують відчувати російські обробні підприємства, що виробляють продукцію інвестиційного та споживчого призначення.

Плани російських компаній з наймання на четвертий квартал також стали більш стриманими, але вони все одно збираються збільшувати чисельність працівників.

Кількість підприємств, які відчувають дефіцит кадрів, продовжила збільшуватися, і поки незрозуміло, що може переломити цей тренд, особливо з огляду на рішення збільшити чисельність військовослужбовців, коментують результати моніторингу російські аналітики MMI.

"Посилення нестачі людей на підприємствах і надалі транслюватиметься в зростання зарплат і цін, доки дають змогу прибутки (вони ще високі)... у певний момент компанії можуть почати скорочувати виробництво, не маючи сили підтримувати його внаслідок зменшуваної кількості співробітників" , – зазначають аналітики.

Водночас завантаження потужностей підприємств у Росії в третьому кварталі символічно знизилося до 80,4%, що близько до рекордного значення (80,7% наприкінці 2023 року).

Економічна активність РФ знову зростає після уповільнення в останні чотири місяці. Індикатор бізнес-клімату, який Центробанк Росії розраховує за даними опитування, у жовтні знову зріс.