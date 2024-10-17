Мінфін: Україна отримала перший транш фінансової допомоги з серпня

До державного бюджету України надійшов транш від Канади обсягом 400 млн канадських доларів (майже 300 млн доларів), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Це перший транш Україні від країн Заходу з серпня, коли Україна отримала рекорді 8,5 млрд доларів (4,6 млрд доларів - від Європейського Союзу 3,9 млрд доларів - від США).

Таким чином з початку 2024 року Україна отримала 24,8 млрд доларів бюджетної підтримки з боку ЄС, МВФ та країн Заходу. Київ розраховує, що за рік допомога становитиме 38 млрд доларів.

Кредит від Канади надається на пільгових умовах: строк 10 років, процентна ставка – 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.

"Канада входить в п’ятірку найбільших надавачів бюджетної підтримки Україні з лютого 2022 року. Завдяки залученим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати фінансову стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету" , - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

З початку повномасштабної війни пряма бюджетна підтримка від Канади сягає 5,4 млрд доларів. У 2024 році Канада вже надала 1,9 млрд доларів кредитів.

Кабінет міністрів прогнозує фінансування дефіциту державного бюджету у 2025 році за рахунок міжнародної допомоги на 36,9 млрд доларів.