Беларускі Гаюн: У Білорусь вперше за півтора року прилетів російський Ан-124

Росія відправила до Білорусі важкий транспортний літак Ан-124. Це сталося вперше за останні півтора року, пише Наталья Юрченко, РБК-Україна.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Як зазначають аналітики, в ніч на 17 жовтня на білоруському аеродромі "Мачулищі" сів російський транспортний літак Ан-124. Відомо, що до цього, 14 жовтня, літак був у Владивостоці та Ульяновську.

За інформацією моніторингової групи, Ан-124 пробув на білоруському аеродромі чотири години і повернувся назад в Росію.

Варто додати, останній раз літак типу Ан-124 військово-комічних сил РФ прилітав до Мачулищ півтора року тому.

Довідка. Ан-124 "Руслан" - це важкий військово-транспортний літак. Він призначений для транспортування військ зі бойовою технікою та озброєнням із глибокого тилу країни до зони бойових дій, посилення повітряних десантів важкою бойовою технікою, доставки вантажів силам флотів, перевезення важких та великогабаритних вантажів.

МіГ-31К у Білорусі

У жовтні моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала переміщення російського літака МіГ-31К до Білорусі. Це сталося вперше за останні півтора року.

Після цього Росія перекинула ще одного носія аеробалістичних ракет "Кинджал" до Білорусі. Через декілька днів МіГ-31К повернулися до Росії.