Заморозки майже по всій території України: прогноз погоди на завтра

У пʼятницю заморозки очікуються майже по всій території країни, за винятком сходу та південного сходу. Там хмарність від атмосферних фронтів втримає температури вище нуля, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко, повідомляє її Facebook.

За прогнозом синоптика, завтра антициклон охопить більшу частину країни. Тому погода в Україні 18 жовтня буде ясна, проте прохолодна.

У східних регіонах буде найхолодніше: вдень +7 +9 градусів. У більшості інших областей також прохолодно - +8 +11, на заході та півдні - +10 +13, а на Закарпатті до +16 градусів.

Дощі можливі лише в деяких східних регіонах, зокрема в Дніпрі та на Запоріжжі. В інших областях домінуватиме суха погода.

Погода у Києві

У Києві очікується сухий, але холодний день. Вночі прогнозується +1 +3 градуси, з можливими заморозками на околицях. Вдень температура підніметься до +9 градусів.

Коли очікувати потепління в Україні

Вже з 21 жовтня прогнозується значне потепління. В Україні повернеться сонячна жовтнева погода з денними температурами від +13 до +17 градусів.

Похолодання в Україні

16 жовтня на горі Піп Іван зафіксували значний мороз. Близько 8:00 ранку на вершині було хмарно, з обмеженою видимістю, а температура повітря опустилася до -6 градусів.

Саме в Карпатах першими почалися заморозки, ще у вересні. Синоптик Наталка Діденко раніше попереджала, що заморозки можливі по всій Україні в період з 17 по 20 жовтня.