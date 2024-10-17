АТЕШ: Російські військові розпочали підготовку на північнокорейських САУ

Російські війська почали тренуватися на самохідних артилерійських установках з Північної Кореї. Це свідчить про брак артилерії в окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

За словами агента "АТЕШ" зі збройних сил РФ, у Саратові на базі нещодавно відновленого вищого артилерійського командного училища розпочалася підготовка артилеристів на північнокорейських самохідних артилерійських установках.

"Це демонструє, що Росія не може самостійно виробляти і ремонтувати в потрібних кількостях власне важке озброєння, а також роль КНДР, що зросла, у війні Росії проти України" , - йдеться у повідомленні.

Допомога КНДР для Росії

Північна Корея - одна з небагатьох країн, які надають допомогу російській армії. КНДР надала Росії боєприпаси та ракети, а тепер готується також відправити війська.

За словами президента України Володимира Зеленського, КНДР вже готує військовий контингент для війни. Йдеться не лише про піхоту, але й про інших фахівців.

Зеленський заявив, що Росія та КНДР мають намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ, а північнокорейські офіцери вже перебувають на окупованих територіях України.

За інформацією джерел, у Росії планують сформувати "особливий бурятський батальйон" з північнокорейських солдатів.