Зеленський сподівається переконати Шольца дозволити удари вглиб РФ

Президент України Володимир Зеленський сказав, що сподівається переконати канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо важливих для України далекобійних засобів, як і підтримки її запрошення у НАТО. Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ після зустрічі Євроради, повідомляє Європейська правда.

Зеленського запитали, як бути з тим, що Олаф Шольц вочевидь не готовий діяти за двома пунктами з українського "плану перемоги" – дозволу на далекобійні удари вглиб території РФ та швидкого запрошення України у НАТО.

"У нас було багато розмов з Олафом та іншими партнерами, які мають ці далекобійні спроможності" , – почав відповідь Зеленський.

Він сказав, що завдяки далекобійним засобам власного виробництва і британсько-французьким Storm Shadow/SCALP вдалося потопити 23 ворожих судна в окупованому Криму, що можна вважати великим успіхом.

"Ми жодного разу не використовували далекобійні засоби Німеччини. Чому – тому що їм нам не надавали. Тож з Олафом ми не говоримо про те, чи можна їх застосовувати, наші розмови на крок раніше. Нам потрібні ці далекобійні засоби... Я поважаю його позицію, це його право – погоджуватися чи ні" , – додав Зеленський.

Після того його перепитали щодо позиції німецького канцлера з приводу запрошення України у НАТО.