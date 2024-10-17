Залужний прокоментував операцію ЗСУ на Курщині

Колишній головнокомандувач ЗСУ та Посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував Курську операцію, зазначивши, що вона демонструє те, як Україна «продовжує бути активним діячем розвитку військової науки». Про це Залужний сказав під час виступу на заході Chatham House, відповідаючи на запитання, повідомляє Новое время.

Він зазначив, що не бачив планів цієї операції, однак впевнений, що командування України «врахувало всі необхідні лінії для її проведення».

«Повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, яким чином ці операції проводити, яким чином діяти, куди наступати і що робити. Є люди, які дадуть оцінку цьому, коли ця операція закінчиться» , — зазначив Залужний.

Щодо зв’язку цієї операції із загальною ситуацією на фронті, Залужний наголосив, що оцінку військовим діям мають давати професіонали.

Коментуючи ситуацію на фронті, колишній головком зазначив, що вона є такою, «якою може бути за поточних умов і дій, в яких перебуває Україна».