Орбан злякався плану перемоги від Зеленського і хоче переговорів ЄС із РФ

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що викладений напередодні Володимиром Зеленським "план перемоги" викликає в нього "жах", і оголосив про наміри просувати ідею переговорів Євросоюзу з Росією. Про це він написав у Facebook напередодні саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Орбан охарактеризував саміт ЄС як "три великі битви", першою з яких назвав представлення Зеленським "плану перемоги".

"Те, що він виклав учора в українському парламенті, не може не викликати жаху" , – констатував угорський прем’єр.

Він укотре заявив, що ЄС має переглянути свою "погано організовану, погано втілену, погано прораховану" стратегію щодо України.

"Але це не означає більше воєн, більше небезпечної зброї і зброї далекого радіусу дії, але це означає, що нам потрібно перейти від стратегії війни до стратегії миру. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори!" , – пише Орбан.

За його словами, він хоче закликати канцлера Німеччини і президента Франції "від імені всього Європейського Союзу якнайшвидше розпочати переговори з росіянами, щоб ми могли знайти вихід з цієї ситуації".

Як повідомлялося, "план перемоги", презентований Зеленським у Верховній раді, складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".

У четвер президент України представив план на саміті ЄС і заявив, що з-поміж 18 лідерів, які коментували "план перемоги", більшість висловлювалися на його підтримку.