Трамп звинуватив Зеленського у початку війни в Україні
Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у початку війни в України. З посиланням на Politico, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За словами Трампа, Зеленський не мав дозволити розпочатись війні.
"Він ніколи не повинен був дозволити цій війні розпочатися. Війна програна", - сказав Трамп.
Водночас Трамп заявив, що президент США Джо Байден "спровокував цю війну" яка, як він неодноразово стверджував, "ніколи б не сталася", якби він (Трамп - ред.) був президентом.
Пізніше Трамп додав, що має хороші стосунки як з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
Під час візиту до США президент Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти Дональдом Трампом, представивши йому план перемоги України. Переговори тривали близько години. Перед зустріччю Трамп похвалив Зеленського за його дії під час скандалу з імпічментом у 2019 році.
Також після переговорів із Зеленським Трамп заявив, що хоче "справедливої угоди для всіх" у контексті війни Росії проти України.
Також варто зауважити, що Трамп відмовився повідомити, чи говорив він із російським диктатором Володимиром Путіним після звільнення з посади. Водночас він назвав "розумним рішенням" для Сполучених Штатів, якби така розмова відбулася.