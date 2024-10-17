Трамп звинуватив Зеленського у початку війни в Україні

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у початку війни в України. З посиланням на Politico, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Трампа, Зеленський не мав дозволити розпочатись війні.

"Він ніколи не повинен був дозволити цій війні розпочатися. Війна програна" , - сказав Трамп.

Водночас Трамп заявив, що президент США Джо Байден "спровокував цю війну" яка, як він неодноразово стверджував, "ніколи б не сталася", якби він (Трамп - ред.) був президентом.

Пізніше Трамп додав, що має хороші стосунки як з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Під час візиту до США президент Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти Дональдом Трампом, представивши йому план перемоги України. Переговори тривали близько години. Перед зустріччю Трамп похвалив Зеленського за його дії під час скандалу з імпічментом у 2019 році.

Також після переговорів із Зеленським Трамп заявив, що хоче "справедливої угоди для всіх" у контексті війни Росії проти України.

Також варто зауважити, що Трамп відмовився повідомити, чи говорив він із російським диктатором Володимиром Путіним після звільнення з посади. Водночас він назвав "розумним рішенням" для Сполучених Штатів, якби така розмова відбулася.