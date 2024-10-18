В Ірані прокоментували загибель лідера ХАМАСу: Зміцнить "дух опору"

Місія Ірану при ООН заявила, що обставини смерті лідера палестинського руху ХАМАСу Ях'ї Сінвара зміцнять "дух опору".﻿ Про це повідомляє The Guardian, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Сінвар, ймовірно, був убитий під час бою з ізраїльськими військами в Рафаху, а не ховався в бункері, як його постійно зображує Ізраїль.

Місія Ірану при ООН назвала лідера ХАМАС "мучеником", який "стане прикладом для молоді та дітей, які продовжують його шлях до звільнення Палестини".

"Поки існують окупація та агресія, опір продовжуватиметься, бо мученик живий і є джерелом натхнення" , - йдеться у заяві іранських дипломатів.

Нагадаємо, 17 жовтня, міністр закордонних справ Ізраель Кац підтвердив, що лідера ХАМАС Яхья Сінвар було ліквідовано. Ізраїль наголосив, що він був відповідальний за атаку 7 жовтня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що зло "понесло тяжкий удар". Однак завдання, яке стоїть перед Ізраїлем, за словами Нетаньяху, "ще не виконане".

Яхья Сінвар став новим лідером ХАМАС після того, як 31 серпня в Тегерані був убитий Ісмаїл Ханія.