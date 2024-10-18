Байден відреагував на загибель лідера ХАМАС: Хороший день для світу

Президент США Джо Байден заявив, що американська сторона підтримувала операцію Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази, в результаті якої був ліквідований лідер терористичного угруповання ХАМАС Ях’я Сінвар. Про це йдеться в поширеній Білим домом заяві, повідомляє Європейська правда.

Байден з огляду на ліквідацію лідера ХАМАС заявив, що це "хороший день для Ізраїлю, для Сполучених Штатів і для всього світу", нагадавши про відповідальність Сінвара за тисячі смертей, зокрема під час теракту в жовтні 2023 року.

"Він був натхненником масових вбивств, зґвалтувань і викрадень 7 жовтня. Саме за його наказом терористи ХАМАС вторглися в Ізраїль, щоб навмисно і з невимовною жорстокістю вбивати і розправлятися з мирними жителями, людьми, що пережили Голокост, дітьми на очах у батьків і батьками на очах у дітей" , – підкреслив він.

Американський президент також зазначив, що Армія оборони Ізраїлю отримувала допомогу від розвідки США для пошуку лідерів ХАМАС, додавши, що тепер терористичне угруповання "більше не здатне здійснити ще один теракт 7 жовтня".

За його словами, з ліквідацією Сінвара з'явилася можливість для майбутнього в секторі Гази без влади ХАМАС і "для політичного врегулювання, яке забезпечить краще майбутнє як для ізраїльтян, так і для палестинців".

"Ях'я Сінвар був нездоланною перешкодою для досягнення всіх цих цілей. Цієї перешкоди більше не існує. Але перед нами ще багато роботи" , – підсумував Байден.

Нагадаємо, угруповання ХАМАС у серпні оголосило своїм лідером Яхью Сінвара замість Ісмаїла Ганії, якого вбили під час рейду на його резиденцію в Тегерані зранку 31 липня.