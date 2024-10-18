Обстріл Донецької області: в ОВА розповіли про загиблих та поранених

У результаті російських обстрілів Донецької області 17 жовтня загинула 1 людина, ще 2 зазнали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

"Росія вбиває цивільних. За 17 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Курахівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення".

Також голова ОВА підкреслює, що ці дані не повні, бо вони не враховують жертв росіян у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.