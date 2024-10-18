Шанс зупинити війну: у ЄС відреагували на ліквідацію лідера ХАМАСу

Європейські лідери висловили надію, що вбивство Ізраїлем Ях'ї Сінвара, лідера ХАМАС і організатора терактів 7 жовтня, може призвести до припинення вогню в Газі, повідомляє Європейська правда.

Про це, як йдеться у публікації Politico, сказали кілька європейських топ-політиків, реагуючи на смерть Сінвара.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер на пресконференції після Європейської ради сказала, що "його смерть, безумовно, значно послаблює ХАМАС".

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Сінвар "несе відповідальність за страждання людей в Газі через свої дії" як один з головних організаторів минулорічного нападу ХАМАС на Ізраїль.

І фон дер Ляєн, і Мішель закликали в четвер до припинення вогню в Газі, де, за оцінками ООН, майже 2 мільйони людей відчувають "надзвичайно критичний" рівень голоду в результаті військового наступу Ізраїлю.

Президент Франції Емманюель Макрон, який критично ставиться до дій Ізраїлю в Газі, заявив, що смерть Сінвара стала поворотним моментом і відкрила перспективу того, що вона може надати прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу можливість завершити конфлікт.

"Ми повинні скористатися цією можливістю, щоб звільнити заручників і закінчити війну. Ми повинні припинити військові операції ... і погодитися на припинення вогню в Газі, а також відкрити надійну політичну перспективу для ізраїльтян і палестинців", – сказав Макрон журналістам після саміту.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також закликала до звільнення ізраїльських заручників, десятки з яких все ще утримуються ХАМАС.

"ХАМАС повинен негайно звільнити всіх заручників і скласти зброю; страждання людей в Газі повинні нарешті припинитися", – зазначила Бербок.

Але Нетаньягу у своїй промові, оголосивши про смерть Сінвара, зазначив, що війна Ізраїлю в Газі ще не закінчилася, і пообіцяв повернути всіх заручників додому.

Кандидатка у президента США Камала Гарріс також заявила, що вбивство Ізраїлем лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара може допомогти покласти край війні в Газі.

Президент США Джо Байден висловив подібні настрої за кілька хвилин перед заявою Гарріс. Він також повідомив, що американська сторона підтримувала операцію Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази, в результаті якої був ліквідований Сінвар.