Орбан не підтримав "план перемоги" Зеленського: Не є виграшним для Угорщини

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не підтримує "план перемоги" Володимира Зеленського, оскільки він не є виграшним для Угорщини. Про це угорський прем’єр-міністр сказав у інтерв’ю державному радіо у п'ятницю, повідомляє Європейська правда.

Орбан розповів, що шоковано слухав презентацію "плану перемоги" Володимира Зеленського, після якої постало питання, яким був план досі.

"Якщо вони зараз переходять до плану перемоги, то дотепер у них був план поразки?", – сказав Орбан.

Він зазначив, що угорська сторона не підтримує цей план, тому що "це не план перемоги для Угорщини".

"Ми не брали участі у війні до цього часу і не будемо брати участь у ній зараз. Ви не можете виграти з цим планом", – сказав Віктор Орбан.

Він вчергове звинуватив ЄС у тому, що той діє як воююча сторона у російсько-українській війні, але Угорщина вважає, що цей конфлікт не може бути вирішений на фронті.

"Ми повинні сісти за стіл переговорів", – підкреслив угорський прем'єр-міністр.

Напередодні Орбан заявив, що викладений напередодні Володимиром Зеленським "план перемоги" викликає в нього "жах".