Обстріли енергетики України: знеструмлення були у трьох областях

За минулу добу, 17 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Міненерго.

Згідно з повідомленням, знеструмлення були у південному регіоні: через технологічні порушення знеструмлювались підстанції та побутові споживачі, а також знижували напругу енергетичні об’єкти. Живлення відновлено за резервною схемою.

У центральному та південному регіонах з технологічних причин знеструмлювались підстанції, обладнання та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервними схемами.

Нагадаємо:

16 жовтня через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.