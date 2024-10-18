У Чернівцях стартує опалювальний сезон: що робити, якщо батареї холодні

Від ранку п'ятниці, 18 жовтня, МКП "Чернівцітеплокомуненерго" розпочинає поступовий запуск великих котелень. У місті стартує новий опалювальний сезон, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить допис заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чернівецької міської ради Василя Зазуляка у Facebook.

Що відомо про початок опалювального сезону

За словами посадовця, рішення щодо початку подачі теплоносія для населення було схвалене на тлі актуального прогнозу погоди.

"Згідно з офіційними даними, з 17 жовтня середньодобова температура буде на рівні +6°С" , - уточнив він.

Зазуляк розповів, що подача теплоносія - складний технологічний процес, тому одномоментно у всіх оселях тепло не стане.

"Важлива річ. Теплокомуненерго відповідає за подачу теплоносія до будинку, а його циркуляція внутрішньобудинковими мережами - відповідальність управителів. Тому, якщо "в одній кімнаті батареї теплі, а в іншій - холодні" - зверніться до управителя/голови ОСББ, ваші внутрішньобудинкові мережі потребують розповітрення" , - підсумував заступник міського голови.

Як підготувати житло до опалювального сезону

Дещо згодом у Чернівецькій міській раді підтвердили: з 18 жовтня розпочинається опалювальний сезон.

Громадянам нагадали, що правильна підготовка внутрішньоквартирних мереж може запобігти багатьом проблемам, які часто виникають у зимовий період.

"Це безпека мешканців, економія на комунальних послугах завдяки енергозбереженню, а також забезпечення стабільної температури в приміщеннях впродовж зими" , - уточнили у міськраді.

Крім того, українцям пояснили, що треба зробити:

перевірити герметичність труб та з'єднань

прочистити радіатори від бруду та пилу

оглянути внутрішньоквартирні мережі на наявність пошкоджень

"Підготовка до зими внутрішньоквартирних мереж - це особиста відповідальність співвласників. Пам'ятайте: правильна завчасна підготовка - це ваш комфорт і безпека взимку" , - підсумували у Чернівецькій міськраді.

Новий опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, український уряд активно готується до зимового періоду, проводячи ремонти та оновлення інфраструктури, щоб забезпечити стійке постачання тепла та електроенергії населенню в умовах війни та загрози обстрілів з боку РФ.

Посадовці та енергетичні компанії працюють над збільшенням запасів природного газу для опалювального сезону. Крім того, ще влітку було проведено ремонти та відновлення пошкоджених російськими ударами об'єктів енергетичної інфраструктури.

Оскільки російські атаки на енергетичні об'єкти залишаються загрозою, вживаються заходи для додаткового захисту ключових елементів інфраструктури, таких як ТЕС, ГЕС і підстанції. Особлива увага приділяється заходам з протиповітряної оборони (ППО).

Очікується, що тарифи на опалення та гарячу воду на період 2024-2025 років залишаться стабільними. Держава продовжує підтримувати населення шляхом надання субсидій на комунальні послуги тим, хто цього потребує.