Кількість українських дітей у польських школах виявилася нижчою за прогнози

Минулого місяця близько 20 000 нових дітей-біженців з України почали відвідувати школи в Польщі, що значно нижче очікувань уряду, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Notes from Poland.

Дані були озвучені після внесення поправки до польського законодавства, яка пов'язує отримання дитячих допомог із обов'язковим зарахуванням дитини до школи. Ця цифра становить лише чверть або третину від того, на що розраховував уряд.

Уряд Польщі очікував, що на новий навчальний рік до системи освіти буде інтегровано від 60 000 до 80 000 нових дітей з України. Однак, за словами заступниці міністра освіти Йоанни Мухи, реальна кількість виявилася значно меншою: лише близько 20 000 українських дітей почали навчальний рік у польських школах.

З початку 2024 року батьки близько 36 000 українських дітей припинили отримувати дитячу допомогу в розмірі 800 злотих (186 євро) на місяць. Муха підкреслила, що певна кількість із цих дітей покинули Польщу.

Зниження кількості дітей-біженців, які отримують соціальні допомоги, також підтверджують дані Інституту соціального страхування Польщі. У першій половині 2024 року дитячу допомогу отримували 247 000 українських дітей, тоді як у 2023 році їх було 323 000, а в 2022 році - 514 000. Це зниження відображає як зменшення кількості дітей, які залишаються в Польщі, так і можливі зміни у демографічній структурі біженців.

Нагадаємо,що починаючи з жовтня, багато європейських країн внесли зміни до умов перебування українських біженців, які отримали тимчасовий міжнародний захист через війну. Однак, зі зміною економічних умов та збільшенням навантаження на соціальні системи, уряди багатьох країн поступово скорочують обсяги цієї допомоги.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення ООН надає допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни. Це стосується як внутрішньо переміщених осіб, так і тих, хто залишається в зонах конфлікту.