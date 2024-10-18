Салліван про членство України у НАТО: Потрібні реформи та умови безпеки

Війна в Україні та шлях вперед будуть одними з ключових питань, які обговорюватиме президент Джо Байден зі союзниками під час свого візиту до Німеччини у четвер. Про це піч час спілкування з пресою на борту президентського літака Air Force One заявив радник Білого дому з питань безпеки Джейк Салліван, повідомляє Голос Америки.

"Чотири лідери Німеччини, Франції, Великобританії та США зустрінуться, щоб обговорити, зокрема, два питання: перше, війна в Україні та шлях вперед, особливо у світлі того факту, що всі вони мали можливість особисто поспілкуватися з президентом Зеленським протягом останніх кількох тижнів і почули від нього про те, як він бачить розвиток подій" , – сказав Салліван.

Президент Байден також обговорить з партнерами події на Близькому Сході, в Ірані, Лівані, Газі, Ізраїлі, шляхи узгодження підходу щодо КНР, координацію промислових та інноваційних стратегій. Говоритимуть лідери, зокрема, і про штучний інтелект та перехід до чистої енергії, сказав Салліван.

Президент Байден мав прибути до Німеччини, щоб взяти участь у засіданні у форматі "Рамштайн", ще минулого тижня, але вимушений був скасувати цей візит через ураган Мілтон.

Джейк Салліван повідомив, що зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться натомість у листопаді на рівні лідерів у віртуальному форматі. Дату зустрічі він не уточнив.

Радник Білого дому також нагадав про позицію США, озвучену під час саміту НАТО у Вашингтоні: місце України та майбутнє України – в Альянсі.

"Потрібно ще попрацювати, щоб дійти туди, включаючи реформи та умови безпеки. Отже, питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО. І відповіддю на це запитання стали результати саміту у Вашингтоні, включаючи інституціоналізацію апарату підтримки безпеки для України" , – сказав Салліван.

Він додав, що президент Байден намагається зробити підтримку України такою, що буде розрахована на довгострокову перспективу.