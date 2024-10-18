У ТЦК зробили заяву про рейди на масових заходах: Стануть нормою

Українці мають звикати до заходів оповіщення у публічних місцях, які проводять територіальні центри комплектування (ТЦК) спільно з правоохоронними органами, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява офіцерки сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського ТЦК та СП Лариси Козак в етері телемарафону "Єдині новини".

Вона зазначає, що рішення про проведення перевірок під час масових заходів ухвалене з урахуванням нинішньої ситуації з мобілізацією та поповненням резервів. Козак говорить, що перевірки військово-облікових документів на публічних заходах є звичайною практикою в нинішніх умовах.

ТЦК зручно працювати на публічних заходах, оскільки там також присутні представники правоохоронних органів, які, своєю чергою, запобігають виникненню заворушень. За словами офіцерки, такі перевірки дозволяють охопити більше військовозобов'язаних та стимулювати громадян до дотримання правил військового обліку.

Представниця ТЦК наголошує, що українське законодавство ставить представників територіальних центрів комплектування в умови, за яких більш ефективно перевіряти документи у громадян наочно.

Нагадаємо, минулого тижня ТЦК провели кілька рейдів у Львові, Дніпрі, Житомирі та Хмельницькому. У Києві 11 жовтня працівники ТЦК здійснили перевірку фанатів гурту "Океан Ельзи" після їхнього концерту біля Палацу спорту.

У Верховній Раді заявляли, що такі перевірки не становлять загрози. Навпаки, вони мають відбуватися на регулярній основі.

Раніше повiдомлялось, що народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що рейди ТЦК в Україні, ймовірно, пов'язані із зверненнями бойових командирів щодо поповнення підрозділів, і такі заходи є необхідними. Він зазначив, що військові командири звертаються до військкоматів через потребу в доукомплектуванні підрозділів.